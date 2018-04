BONN. Die Temperaturen in Bonn steigen und sollen gar an der 30-Grad-Marke kratzen. Wer eine Abkühlung im kühlen Nass eines Bonner Freibads sucht, muss allerdings noch warten.

Sommerliche Temperaturen sind für diese Wochenende angesagt. Wer eine Abkühlung im kühlen Nass eines Bonner Freibads sucht, muss allerdings noch warten. Noch ist die Freibadsaison nicht eröffnet. Laut einem Ratsbeschluss von Ende Januar sollen die Freibäder bei gutem Wetter in diesem Jahr bereits am 15. Mai öffnen, spätestens aber am 28. Mai. Ob die Verwaltung den Beschluss entsprechend umsetzen wird, ist indes offen.

In ihrer Stellungnahme zum Ratsbeschluss hatte sie erklärt, sie könne nicht zusichern, dass 2018 alle Freibäder bei schönem Wetter spätestens am 15. Mai öffneten. Das Personal reiche nicht für gleichzeitigen Betrieb von Frei- und Hallenbädern.

In den Hallenbädern fänden bis Ende Mai noch Schulschwimmen und Vereinstraining statt, argumentierte die Stadt. Außerdem hänge man vom Ende der Frostperiode ab - erst dann könne mit Reparaturen etwa von Fliesenschäden in den Freibädern begonnen werden. Selbst die reguläre Öffnung Ende Mai sei deshalb oft nur mit Mühe zu schaffen, hieß es in der damaligen Stellungnahme.

Auf GA-Nachfrage, wie die Lage bei den Bädern aktuell aussehe, erklärte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann am Donnerstag lediglich: „Nach der langen Frostperiode laufen derzeit die Auswinterungsarbeiten in den Freibädern. Ziel der Stadtverwaltung ist es, die Freibäder so schnell wie möglich zu öffnen. Näheres kann Ende April gesagt werden.“