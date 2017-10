Defekte Ampelanlage

Bonn-Hardtberg. Zwei Leichtverletzte hat es am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall am Konrad-Adenauer-Damm, Ecke Derlestraße in Hartdberg gegeben. Möglicherweise wurde der Unfall durch den Ausfall einer Ampelanlage verursacht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.10.2017

Auf dem Konrad-Adenauer-Damm, Ecke Derlestraße ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkw waren zusammengestoßen, dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, die Fahrstrecke konnte schnell wieder freigegeben werden.

Laut Polizei hat möglicherweise der Defekt einer Ampelanlage den Unfall verursacht. Festlegen wollten sich die Beamten aber noch nicht.