Bonn. Bei einem Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Damm auf dem Brüser Berg in Bonn sind am Mittwochabend zwei Personen leicht verletzt worden. Zwei Autos kollidierten im Kreuzungsbereich zum Brüser Damm miteinander.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.05.2017

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr ist es zu einer Kollision zwischen zwei Autos auf dem Konrad-Adenauer-Damm gekommen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr vor Ort war eine Autofahrerin in Fahrtrichtung Röttgen unterwegs, der zweite beteiligte Autofahrer in Richtung Duisdorf. Im Kreuzungsbereich des Konrad-Adenauer-Damms mit dem Brüser Damm kam es beim Abbiegen zur Kollission.

Dabei geriet ein Fahrzeug ins Schleudern und landete auf der Seite. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der Unfallaufnahme.