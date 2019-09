Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Bonn-Duisdorf. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste die Feuerwehr in Duisdorf drei in Brand geratene Papiercontainer löschen. Alarmiert hatten die Einsatzkräfte Mitglieder eines dortigen deutsch-türkischen Kulturvereins.

Von Jutta Specht, 04.09.2019

Bereits zum vierten Mal in kurzer Zeit haben an nicht weit voneinander entfernt liegenden Standorten Abfallcontainer gebrannt. In hellen Flammen standen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei Papiercontainer auf der Derlestraße/Ecke Rochusstraße. Mitglieder eines Deutsch-Türkischen Kulturvereins entdeckten die lodernden Feuer gegen 1.10 Uhr. Wie sie berichten, hätten sie zunächst angenommen, das Flackern würde vom Gelblicht eines Abschleppwagens herrühren. Als die Männer an der Straße nachschauten, entdeckten sie die brennenden Papiercontainer. Einer von ihnen hatte kurze Zeit zuvor bereits einmal vor der Tür gestanden, hatte aber nichts Auffälliges bemerkt.

Nur wenige Minuten später loderte Feuer. Die Augenzeugen verständigten die Feuerwehr und versuchten den Brand bis zu deren Ankunft mit Feuerlöschern und Gartenschlauch zu bekämpfen. Auch ein angrenzender Holzzaun wurde von den Flammen erfasst. Noch bevor Feuerwehr eintraf, konnten die Männer ein gelbe Tonne aus dem Gefahrenbereich zur Seite schieben. Zwei entflammte Papiercontainer zogen sie von einem geparkten Autos weg. Unterdessen waren die freiwilligen Einsatzkräfte der nur rund 350 Meter entfernten Löscheinheit Duisdorf bereits zur Stelle. Per Wasserschlauch erstickten sie die letzten Brandherde. Die Container waren vollständig niedergebrannt und zusammengeschmolzen. Während des Einsatzes war die Derlestraße gesperrt. Die Polizei befragte Zeugen und dokumentierte mit Fotos den Tatort. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizeisprecher Frank Piontek noch nicht beziffert werden. Weitere Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen.

Zusammenhang zu weiteren Container-Bränden?

Wie Piontek bestätigt, prüft die Polizei auch einen Zusammenhang mit weiteren Containerbränden. Am Freitag, 30. August, sind gegen 2 Uhr zwei Altpapiercontainer am Standort „Auf dem Kirchbüchel“ in Lengsdorf in Flammen aufgegangen. Als die Einsatzkräfte der Löscheinheit Lengsdorf der Freiwilligen Feuerwehr auf einen Alarm hin kurze Zeit später eintrafen, brannten die Container lichterloh.

Polizeisprecher Piontek berichtet, dass die Einsatzkräfte ebenfalls am 30. August gegen 3.20 Uhr wegen brennender Container nach Medinghoven zur Stresemannstraße gerufen wurden. Am Montag, 2. September, wurde gegen 1.50 Uhr Alarm wegen brennender Container auf dem Europaring Alarm geschlagen. Auch in diesen Fällen steht die Schadenhöhe noch nicht fest. „Wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe dieser Brandstiftungen prüfen wir auch einen möglichen Zusammenhang“, erklärt Piontek auf GA-Anfrage. Allerdings hätten sich bislang noch keine verwertbaren Hinweise ergeben.