Verwaltung prüft Vorschlag der Politiker

Lengsdorf. Seit Jahr und Tag überqueren viele Lengsdorfer die Provinzialstraße in Höhe der Haltestelle Alter Friedhof. Die Haltestelle ist Start und Ziel für viele auf dem Weg nach Röttgen und zum Brüser Berg.

01.06.2017

Auch wenn man getreu dem rheinischen Grundgesetz "Et hätt noch immer jot jejange" alles lassen könnte, wie es ist, so Dominik Loosen, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Hardtberg, müsse man doch konstatieren, dass im Laufe der Jahrzehnte der Verkehr deutlich zugenommen habe - und mit dem Individualverkehr auch die Gefahr beim Überqueren der Provinzialstraße an dieser Stelle gestiegen sei.

Deshalb wurde jetzt in der Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg ein Antrag von Loosen einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung eine sichere Überquerungsmöglichkeit nahe der Haltestelle schaffen soll. Dazu gab es erfreulicherweise breite Zustimmung der übrigen Fraktionen, so die SPD.

"Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist für Kinder, für Besucher des nahe gelegenen Friedhofs und viele andere von hohem Wert", findet Gabi Mayer, SPD-Ratsfrau und verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.

"Schon als Kind kannte ich diesen Übergang als nicht ungefährlich, je nachdem, zu welcher Uhrzeit man unterwegs ist. Es wäre wichtig, hier nicht zu warten, bis etwas Gravierendes passiert, sondern einen gesicherten Überweg zu schaffen." (ga)