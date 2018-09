Mehrere Autos beschädigt

BONN. Zwei Leichtverletzte hat ein Brand in Bonn-Duisdorf gefordert. Ein sogenannter Flashover sorgte für eine explosionsartige Ausbreitung des Feuers. Fenster und Tür zerbarsten. Das Haus ist unbewohnbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.09.2018

Ein zunächst harmloser Zimmerbrand in einem Wohnhaus an der Brunnenstraße im Bonner Stadtteil Duisdorf hat sich am Sonntagnachmittag schlagartig in einem sogenannten Flashover ausgebreitet. Mehrere Fenster gingen durch die plötzliche starke Hitze zu Bruch, die splitternden Scheiben beschädigten mehrere vor dem Haus geparkte Autos. Auch die Wohnungstür zerbarst. Eine Nachbarin berichtete dem GA, sie habe von schräg gegenüber einen Geruch wahrgenommen, dann seien die Fenster herausgeflogen, schwarzer Rauch sei entwichen.

Weder der 37-jähriger Bewohner der betroffenen Wohnung, noch andere Bewohner des Hauses wurden verletzt. Zwei Nachbarn wurden mit Verdacht auf leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Laut Meldung der Polizei ist das gesamte Haus unbewohnbar. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Wohnhäuser übergriff.

Der Brand war um 14.20 Uhr gemeldet worden. Die Ursache ist bislang unklar, die Kripo ermittelt. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen.