Karnevalsfründe Durschlöscher feiern mit Apachenblut

DUISDORF. Die Karnevalsfründe Durschlöscher haben ihr Westernfest erstmals seit 20 Jahren wieder auf dem Grillplatz der Duisdorfer Waldfreunde gefeiert. Dabei gab es neben Apachenblut auch Feuerwasser und Schlangengift.

Von Stefan Hermes, 15.05.2017

Glück mit dem Wetter hatten die Karnevalsfründe Durschlöscher bei ihrer Entscheidung, nach 20 Jahren ihr Westernfest wieder auf dem Grillplatz der Duisdorfer Waldfreunde zu feiern. Als Cowboys und Indianer kostümiert, knallten die Karnevalisten mit Peitschen oder feuerten Freudenschüsse mit Platzpatronen aus ihren Pistolen ab.

Statt sich, wie in den vorangegangenen Jahren, an den Stangen eines Menschenkickers festzubinden, genossen sie die Freiheit in der sonnigen Waldlichtung und legten Steaks und Spareribs auf den Grill. Stilecht wurden „Bulls Eyes“ genannte Folienkartoffeln oder auch ein „Sitting-Bull-Topf“ (Chilli con carne) angeboten, der dank seiner Schärfe vielem frisch gezapftem Kölsch, Feuerwasser (Tequila), Schlangengift (Whiskey) oder Apachenblut (Rhabarberschnaps) bedurfte, womit die Durschlöscher ihrem Namen in aller Ehre gerecht werden konnten.

Zusammen mit ihren Familien und Freunden feierte der Bonner Karnevalsverein bei stimmungsvoller Countrymusik ein sonniges Frühlingsfest. „Doch im nächsten Jahr geht’s wieder in den Menschenkicker“, versprach Cowgirl Severine Kurth.