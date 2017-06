Fünfjährige leicht verletzt

Bonn-Duisdorf. Am Mittwoch ist es in Bonn-Duisdorf zu einem Unfall gekommen, bei dem ein fünfjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Der Verursacher beging Unfallflucht. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2017

Wie die Polizei mitteilte, war ein 52-jähriger Radfahrer am Mittwoch auf der Ludwig-Richter-Straße in Bonn-Duisdorf in Fahrtrichtung Rochusstraße unterwegs. Er hatte seine fünfjährige Tochter in einem Kindersitz auf dem Rad.

Der 52-Jährige teilte der Polizei mit, dass auf Höhe des Hauses Nummer 16 auf der linken Straße ein Auto stand, an welchem er vorbeifahren wollte. Als er sich in dieser Engstelle befand, kam ihm ein weißer Transporter entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Radfahrer nach rechts, geriet gegen die Bordsteinkante und fiel zu Boden. Bei dem Sturz zog sich seine fünfjährige Tochter leichte Verletzungen zu. Der Transporterfahrer flüchtete vom Unfallort. Nach ersten Informationen hatte das Fahrzeug ein Bonner Kennzeichen.

Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt dieser unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.