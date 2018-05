Auf der A565 zwischen den Anschlussstellen Lengsdorf und Poppelsdorf steht am Freitag zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

BONN. Verkehrsteilnehmer müssen sich am Freitag kurzfristig auf Verkehrsbehinderungen auf der A565 zwischen den Anschlussstellen Lengsdorf und Poppelsdorf einstellen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

Nur ein Fahrstreifen steht Verkehrsteilnehmern am Freitag zwischen 9 und 15 Uhr auf der A565 zwischen den Anschlussstellen Bonn-Lengsdorf und Bonn-Poppelsdorf zur Verfügung. Wie Straßen.NRW mitteilt, verändert deren Regionalniederlassung Ville-Eifel in dieser Zeit im Rahmen der dort laufenden Fahrbahnsanierung die Verkehrsführung in der Baustelle.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis