Versuchter Überfall in Bonn-Duisdorf

Bonn. Die Mitarbeiterin eines Blumengeschäfts in Bonn-Duisdorf hat am Dienstag einen Räuber in die Flucht geschlagen. Als dieser sie mit einem Messer bedrohte, nahm sie eine Gießkanne und schlug auf den Angreifer ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2019

Am Dienstagmittag ist es auf der Rochusstraße in Bonn-Duisdorf zu einem versuchten Raubüberfall auf ein Blumengeschäft gekommen: Gegen 12.30 Uhr betrat laut Polizei ein maskierter Mann den Laden und forderte von einer Mitarbeiterin und einer weiteren Zeugin unter Vorhalt eines längeren Messers die Herausgabe von Bargeld.

Die Mitarbeiterin griff daraufhin nach einer Gießkanne und schlug mehrfach auf den Räuber ein, der daraufhin - ohne Beute - aus dem Blumenladen in Richtung Helmholzstraße flüchtete. Die von der Polizei eingeleiteten Ermittlungen führten bislang nicht zur Festnahme des Unbekannten, zu dem folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

etwa 1,75 Meter groß

auffallend schlanke Statur

sprach akzentfrei Deutsch

schwarzer Kapuzenpulli

schwarzes Tuch vor dem Gesicht

schwarze Handschuhe

Das zuständige Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen zum Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.