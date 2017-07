Duisdorf. Zu seinem Geburtstag schenkt der Verein Hardtberg Kultur den Besuchern ein Doppelkonzert mit der beliebten Gruppe aus Ingelheim.

Von Jana Fahl, 24.07.2017

Zum Jubiläum gab es etwas Besonderes: Erstmals traten die Ingelheimer Konfettis, die sonst nur zu den so beliebten Weihnachtskonzerten ins Kulturzentrum Hardtberg kommen, am Sonntag mit gleich zwei Sommerkonzerten auf. „Der Verein Hardtberg Kultur feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen, und mit dem Auftritt der Ingelheimer Konfettis wollen wir einen Höhepunkt setzen, quasi Konfetti regnen lassen“, meinte Enno Schaumburg, Vorsitzender von Hardtberg Kultur.

Seit sechs Jahren begeistert die Gruppe mit fünf Sängern, sechs Sängerinnen, vier Musikern und einem Tontechniker die Duisdorfer bereits mit ihren Weihnachtskonzerten. „Die Leute stehen immer schon zwei Stunden vor dem Konzert hier und warten darauf, dass die Karten ausgegeben werden“, erzählte Horst Bachmann, Vize- Vorsitzender von Hardtberg Kultur. Dass die Ingelheimer Konfettis dieses Jahr auch in der Reihe „Duisdorfer Jazz Sommer“ dabei sind, ist eine Premiere: „Es hat sich eine Fangemeinde herausgebildet, die angefragt hat, ob es auch außerhalb der Weihnachtszeit Konzerte geben kann“, erklärte Schaumburg.

Seit mehr als 50 Jahren gibt es die Gruppe mit wechselnder Besetzung. Die Hobbymusiker im Alter von 19 bis 70 Jahren treten mit ihrem selbstgestalteten Programm von Musicals bis zu internationalen Schlagern bei bis zu 50 Konzerten im Jahr auf. „Wir spielen oft auf Kreuzfahrtschiffen Richtung Koblenz und Mannheim. Hier in der Umgebung treten wir nur in Duisdorf und in Rheinbach regelmäßig auf“, berichtete Albert Schweikhard, der Kopf der Gruppe.

Mit einer Abwandlung von Robbie Williams „Let me entertain you“ ging es los: „Auf geht’s, lasst uns feiern!“, sangen die Sänger im Chor. Das nächste Konzert des Duisdorfer Jazz Sommers mit der Hot Pepper Jazz Band findet am nächsten Sonntag, 30. Juli, wie gewohnt um 11 Uhr im Kulturzentrum Hardtberg, Rochusstraße 276, statt. Und auch die Ingelheimer Konfettis kommen wieder, wie Schaumburg verspricht: „Im Winter gibt es wieder das Weihnachtskonzert. Ob es auch im Sommer wieder ein Konzert geben wird, werden wir sehen.“