Schließung des Hardtbergbades

14.12.2016 Bonn. Am Mittwochvormittag wurde das Hardtbergbad gesperrt. Es werden Bakterien im Badewasser vermutet. Am Freitag soll das Bad aber schon wieder öffnen.

Bei einer Routineuntersuchung des Badewassers hat sich im Hardtbergbad der Verdacht auf eine Verunreinigung durch Bakterien ergeben, wie die Stadt Bonn meldet. Aus diesem Grund ist das Bad am Mittwochvormittag, 14. Dezember, vorsichtshalber gesperrt worden. Eine Gefährdung der Badegäste habe nach Angaben der Stadt allerdings nicht bestanden.

Als Sofortmaßnahme wurde eine Hochchlorung veranlasst. Dabei wird so viel Chlor in das Wasser gegeben, dass die dort vermuteten Bakterien abgetötet werden. Danach entnimmt das Institut für Hygiene Proben. Das Ergebnis wird voraussichtlich am Donnerstag vorliegen, so dass das Bad aller Voraussicht nach am Freitag wieder genutzt werden kann. (Sebastian Meltz)