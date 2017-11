Mai und Persch klären die Fronten

Duisdorf. Irritationen gab es bei den Karnevalisten in Duisdorf. Nun haben sie die Unstimmigkeiten aber ausgeräumt und freuen sich auf die erste Herrensitzung in Duisdorf seit über 20 Jahren.

Atmosphärische Störungen um die erste Herrensitzung nach mehr als 20 Jahren in Duisdorf. Alt-Karnevalist Toni Mai (92) war zuerst begeistert, dass es eine Neuauflage der Veranstaltung in der Sporthalle Schmittstraße gibt, „aber dass mein Name so in den Vordergrund gestellt wurde, fand ich nicht so gut“, sagt er. Vor allem, weil das Programm laut des Plakats mehr Party als Herrensitzung zu sein schien. Und damit wollte sich das Duisdorfer Urgestein nicht identifizieren, denn er ist ein Freund des alten Karnevals mit Rednern in der Bütt. „Da habe ich einen Schock gekriegt.“

Deshalb trafen sich er und der Präsident der Duisdorfer Funken, Lutz Persch, um sich auszusprechen. Und stellten fest, dass sich die Kommunikationsschwierigkeiten schnell aufklären ließen. „Die Sitzungen damals und heute sind nicht zu vergleichen. Aber wir haben nicht nur Musikbands, sondern auch Tanzgruppen und zwei Redner im Programm“, erklärte Persch. Und damit ist nicht nur ausschließlich Party im Saal. Damit war der 92-Jährige schnell besänftigt und sagte: „Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mehr Werbung für die Herrensitzung gemacht.Aber jetzt ist alles gut.“

Schock nach Todesnachricht

Ohnehin wird Toni Mai dabei sein und mit seinem Stammtisch in der ersten Reihe sitzen und von Sitzungspräsident Frank Hofmann geehrt, wenn am Freitagabend das Programm startet. „Und das muss im ersten Jahr perfekt sein, damit die Leute wiederkommen“, sagt Persch. Dass am 6. November Michael Kehne, der Erste Vorsitzende der Duisdorfer Funken völlig überraschend mit 46 Jahren starb, hat allen einen Schock versetzt. „Wir waren alle sprachlos, denn das war ein toller Mensch und noch so jung“, berichtet Persch. Doch es musste weiter gehen.

Weniger tragisch, doch für Persch ebenfalls eine Belastung: Er erlitt vor drei Wochen mehrere Sehnenrisse, wurde operiert und hat jetzt, wie er sagt, „Angst vor Schulterklopfern“. Deshalb wird er sich bei der Herrensitzung stark im Hintergrund aufhalten. Wie eingeschränkt er ist, lässt sich übrigens an seinem Vollbart ablesen. „Ich kann mich mit links nicht rasieren.“

An die Publikumszahlen von damals werden die Duisdorfer Funken nicht mehr herankommen. Früher waren bis zu 1000 jecke Kerle bei den Herrensitzungen mit Toni Mai in der Sporthalle, später reduzierte die Stadt die mögliche Zahl der Besucher. Heute liegt das Limit bei rund 600 Gästen.

Aber es gibt noch Restkarten, sowohl für die Herrren- als auch die Damensitzung einen Tag später. Sie kosten 33 Euro beziehungsweise 25 Euro auf der Empore und sind entweder an der Abendkasse oder bis Donnerstagabend bei Optic Zapp, Rochusstraße 235 erhältlich. Die Mädchensitzung wird moderiert von Alexandra Zörner und ihrer Tochter Charlotte.