BONN. Eine 50 Jahre alte Frau wurde am frühen Montagmorgen von einem bislang Unbekannten an der Bushaltestelle Europaring/Briandstraße belästigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2018

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag eine 50 Jahre alte Frau in Bonn-Medinghoven belästigt. Wie die Polizei mitteilt, stand die Frau gegen 6 Uhr an der Bushaltestelle Europaring/Briandstraße und wartete auf den Bus. Ein junger Mann kam dann hinzu, suchte das Gespräch, gab der Frau plötzlich einen Kuss und versuchte, sie an sich zu ziehen. Die 50-Jährige konnte sich losreißen und in den einfahrenden Bus flüchten.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Feststellung des Mannes. Er wird als etwa 15 bis 18 Jahre alt beschrieben, trug dunkle Kleidung und eine helle Kappe. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann unter 0228/150.