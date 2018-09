Bonn. Bislang unbekannte Täter sind in eine Kneipe auf dem Wesselheideweg in Bonn-Duisdorf eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.09.2018

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Gaststätte auf dem Wesselheideweg in Bonn-Duisdorf eingebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 8.30 Uhr schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein und konnten so in den Schankraume der Wirtschaft gelangen. Die Täter erbeuteten Bargeld - wie viel ist noch unklar. Danach flüchteten sie vom Tatort. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.