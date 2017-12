Duisdorf. Die Stadt Bonn hat ein Interessenbekundungsverfahren eingeleitet. Die dreigruppige Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße soll am 1. August 2018 eröffnet werden.

Von Holger Willcke und Rolf Kleinfeld, 27.12.2017

Für die Vergabe der Trägerschaft der neuen dreigruppigen Kindertageseinrichtung in Duisdorf in der Bahnhofstraße ist von der Stadt Bonn ein Interessenbekundungsverfahren aufgerufen worden. Da derzeit dort ein neues Wohngebiet entsteht, soll auf dem Areal eine dreigruppige Kindertageseinrichtung für Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt geschaffen werden.

Zum Hintergrund: Auf dem Grundstück Bahnhofstraße 92 war früher das Autohaus „Steinbach & Schäfer“ zu Hause. Nach Aufgabe der gewerblichen Nutzung hat die Stadt Bonn entschieden, dort ein Wohngebiet mit ungefähr 70 Wohneinheiten in zwei- bis dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern sowie in zweigeschossigen Einfamilienhäusern entstehen zu lassen. Im Bebauungsplan wurde zusätzlich der Bau einer dreigruppigen Kindertageseinrichtung aufgenommen.

Das Baugebiet liegt im Planungsraum Duisdorf (Lessenich-Meßdorf, Duisdorf-Zentrum, Duisdorf-Nord, Neu-Duisdorf). Dieser Planungsraum zeichnet sich durch einen hohen Betreuungsbedarf sowohl für Kinder unter drei als auch über drei Jahren aus, der in Ermangelung von geeigneten und verfügbaren Flächen und Immobilien bislang nicht bedarfsgerecht gedeckt werden konnte. Mit dem Bau einer dreigruppigen Kindertageseinrichtung wird laut Stadt Bonn die sozialräumliche Bedarfsdeckung nachhaltig verbessert.

Konzeptideen von Interessenten erwartet

Die Trägerschaft der neuen Kindertageseinrichtung soll auf Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie vom September 2017 in einem Interessenbekundungsverfahren ermittelt werden. Die Stadt Bonn erwartet von möglichen Interessenten Konzeptideen zu folgenden Punkten: Ausrichtung als Stadtteil-Kita für alle Kinder und Orientierung an der Idee der Kita als Bildungseinrichtung mit dem Auftrag, zur Chancengleichheit beizutragen sowie Vernetzung mit anderen Institutionen. Interessenten sollten in ihrer Bewerbung konzeptionell die Bedürfnisse von Kindern zwischen vier Monaten bis zum Schuleintritt in den Mittelpunkt stellen.

Die Kindertageseinrichtung soll folgende Gruppenstruktur aufweisen: Drei Gruppen mit insgesamt 52 Plätzen, davon eine Gruppe der Gruppenform I für 20 Kinder von zwei Jahren bis zur Einschulung (fünf Plätze mit einer Betreuungszeit von 35 Stunden und 15 Plätze mit 45 Stunden), eine Gruppe in der Gruppenform II für zehn Kinder ab vier Monaten bis unter drei Jahren (drei Plätze mit einer Betreuungszeit von 35 Stunden und sieben Plätze mit 45 Stunden) und eine Gruppe in der Gruppenform III für 22 Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung (sieben Plätze mit einer Betreuungszeit von 35 Stunden und 15 Plätze mit 45 Stunden).