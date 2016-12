Einbruch in Bonn-Duisdorf

19.12.2016 Bonn-Duisdorf. Ein Einbrecher ist am frühen Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung an der Ludwig-Richter-Straße in Bonn-Duisdorf eingedrungen. Als er vom Bewohner entdeckt wurde, schlug er auf ihn ein.

Gegen 18.20 Uhr hat der Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Ludwig-Richter-Straße in Bonn Duisdorf einen Einbrecher in seiner Wohnung auf frischer Tat erwischt. Nachdem er die verdächtigen Geräusche zunächst der Nachbarwohnung zugeordnet hatte, schaute er sich schließlich in den eigenen vier Wänden um und entdeckte im Nebenraum eine fremde Person. Diese machte sich gerade an einer Kommode zu schaffen.

Als der bislang unbekannte Mann den Bewohner erblickte, lief er zunächst an ihm vorbei in ein anderes Zimmer. Letzterer lief dem Einbrecher hinterher und versuchte ihn festzuhalten - der Täter schlug ihm ins Gesicht und flüchtete über den Balkon vom Tatort. Die alarmierte Polizei leitete sofort Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein. Diese bleiben jedoch ohne Erfolg.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

Er hat kurze graue Haare, ein rundliches Gesicht, ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur, einen Drei-Tage-Bart, südländisches Aussehen, und trug eine anthrazitfarbene Jacke.

Foto: Polizei So soll der Täter aussehen.

Bei der Attacke wurde der Bewohner verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Kripo hat die Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden. (ga)