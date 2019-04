Gaststätteneinbruch auf dem Hardtberg

Bonn. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Gaststätte auf dem Hardtberg eingebrochen. Dabei wurden Bargeld und ein Zigarettenautomat entwendet.

Von Charlotte Göbel, 23.04.2019

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte ein Fenster in einer Gaststätte am Wesselheideweg auf dem Hardtberg aufgebrochen und sich so Zugang zum Lokal verschafftt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entwendeten die Diebe Wechselgeld und einen Zigarettenautomaten. Der aufgebrochene Automat wurde später nahe der Hallestraße gefunden und von der Polizei zur weiteren Spurensicherung beschlagnahmt.

Zeugen werden gebeten, sich bei Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0228/15-0 zu melden.