Tierrettung in Lengsdorf

Happy End: Am Ende stand das Pferd in Lengsdorf wieder.

Bonn. Eine ältere Stute hat sich auf einer Koppel in Bonn-Lengsdorf in einem Zaun verfangen und einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr und ein Tierarzt waren vor Ort und befreiten das Tier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.02.2019

Eine 27 Jahre alte Stute hat am Dienstagvormittag in Bonn-Lengsdorf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnisstand hatte sich das Tier in einem Zaun zur Begrenzung der Koppel verfangen und war nicht mehr in der Lage, sich selbst zu befreien.

Die Feuerwehr und ein Tierarzt kümmerten sich um das Pferd, das auf dem Boden liegend mit einer Decke gewärmt wurde. Mittels einer an einem Traktor befestigten Plane wurde das betäubte Tier schließlich aus einer Böschung hinausgezogen. Nur kurze Zeit später stand die Rheinlandstute, die im März 28 Jahre alt wird, wieder.