Pferdekoppel in Lengsdorf

Happy End: Am Ende stand das Pferd in Lengsdorf wieder.

Bonn. Eine ältere Stute hat auf einer Koppel in Bonn-Lengsdorf am Dienstagvormittag einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr und ein Tierarzt waren vor Ort und mussten das Pferd aus einer Böschung retten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.02.2019

Eine 27 Jahre alte Stute hat am Dienstagvormittag in Bonn-Lengsdorf einen Einsatz von Feuerwehr und Tierärztin ausgelöst. Das Pferd zuvor an einem Hang gestürzt und anschließend mit einem unglücklichen Schwerpunkt liegengeblieben, sodass es aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen konnte. Dies teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr mit. Entgegen erster Informationen hatte sich das Tier nicht in einem Zaun verfangen.

Die Einsatzkräfte sicherten das Pferd gegen weiteres Abrutschen mit Hilfe von Leiterteilen und wärmten es mit Decken. Mittels einer an einem Traktor befestigten Plane wurde das betäubte Tier schließlich aus der Böschung hinausgezogen. Nur kurze Zeit später stand die Rheinlandstute, die im März 28 Jahre alt wird, wieder.

Im Einsatz befanden sich die Lösch- und Rüsteinheit sowie der Führungsdienst von der Feuerwache 1, ein Rettungswagen der Rettungswache 4 sowie die Löscheinheit Lengsdorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn mit Unterstützung von Einsatzkräften des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mit insgesamt 22 Einsatzkräften.

Während des rund zweistündigen Einsatzes besetzte die Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn die verwaiste Feuerwache 1.