Duisdorfer Kirchbauverein

Duisdorf. Die Anschaffung des Konzertflügels“, sagt der Schatzmeister des Kirchbauvereins der Johanniskirche, Karl-Friedrich Nagel, „geht auf eine Initiative unseres neuen Kirchenmusikers Berthold Wicke zurück“. Der ehemalige Kantor der Lutherkirche habe eine Menge Ideen entwickelt, das kirchenmusikalische Leben in der Johannis-Gemeinde zu bereichern.

Von Stefan Hermes, 30.04.2017

„azu gehörte auch die Anschaffung eines Konzertflügels. Dass Wicke neben der Orgel auch besonders gerne Klavier spielt, konnte die Gemeinde im Februar bei seinem Konzertdebüt in der Johanniskirche erleben, wo er zusammen mit der Pianistin Tatjana Lewina an zwei Klavieren einen Tango-Abend bestritt.

Der Kirchbauverein, der Anfang 2017 sein zehnjähriges Bestehen feierte und mit seinen im Moment 38 Mitgliedern schon Vieles zur Renovierung und Gestaltung der Johanniskirche beitragen konnte, sagte 10 000 Euro zur Beschaffung des gewünschten Flügels zu. Etwa die Hälfte des Betrages muss der Verein noch durch Spendengelder oder auch durch Konzerte finanzieren. Der Steinway-Kurzflügel konnte jedoch bereits als eine Gelegenheit aus Privatbesitz gekauft und in der Johanniskirche aufgestellt werden. „Wir haben dann sehr genau überlegt, wo wir den Flügel aufstellen könnten“, sagt Pfarrerin Dagmar Gruß, die sogar von einer Eins-zu-eins-Schablone berichtet, die mit den Maßen des Flügels an die verschiedenen in Betracht kommenden Stellen der Kirche gelegt wurde.

Letztlich entschied man sich für eine Platzierung vor der kleinen Stufe, die den Altarraum von dem Kirchensaal abgrenzt. Dort passt sich der Steinway durch seine weiße Lackierung gut in das konsequent schlichte Ambiente der Kirche ein und wird in erster Linie durch seinen Klang auffallen.

Berthold Wicke hat schon einige Pläne, wie er im Lutherjahr 2017 auch in der Johanniskirche musikalische Akzente setzen kann. In der Konzertreihe mit dem Thema „Aufbrüche“, die von August bis November jeweils am letzten Sonntag im Monat zu hören sein wird, sowie vor allem auch in dem für den 18. November geplanten Luther-Musical, das mit den Jugendlichen der Gemeinde zur Aufführung kommen soll, wird der neu angeschaffte Flügel eine der Hauptrollen übernehmen.