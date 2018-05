Ein Verletzter

Am Donnerstagmittag kam es in Bonn-Duisdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Duisdorf. Am Donnerstagmittag kam es in Bonn-Duisdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2018

Gegen 12.40 Uhr ereignete sich am Schmittgasser Kirchweg in Bonn-Duisdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Mazda Sportwagen und einem Sprinter der Deutschen Post. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Nach der Aussage eines Zeugens soll der Mazda von der Roncallistraße aus kommend in Richtung des Schmittgasser Kirchwegs gefahren sein. Der Sprinter soll aus dem Alten Heerweg gekommen sein. An der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Der Sprinter kippte daraufhin um. Vorübergehend war an der Stelle kein Durchkommen möglich. Davon war auch die Buslinie 611 betroffen.

