Duisdorfer Gewerbeschau mit viel Musik

Duisdorf. Die Cologne Jass Society macht den Auftakt zur Gewerbeschau. Den ganzen Tag über können die Besucher in der Duisdorfer Rochusstraße im Kulturzentrum, auf der Bühne und vor den Geschäften Musik hören. Samstagabend gaben The Basics ein umjubeltes Konzert.

Von Leif Kubik, 11.06.2017

Hubertus Carl ist überzeugter Wiederholungstäter. Dem Pensionär hatte das Konzert der Cologne Jass Society zum musikalischen Auftakt der Gewerbeschau im vergangenen Jahr so gut gefallen, dass für ihn sofort feststand, dass er wieder ins Kulturzentrum Hardtberg kommen würde. „Was ich besonders genieße ist, dass es ruhig wird, sobald die Musik anfängt“, lobte Carl. Die Kölner Jazzer gehören schon fast zum Inventar der Duisdorfer Gewerbeschau, und neben Carl genossen zahlreiche Zuhörer die besondere Atmosphäre im historischen Ball- und Konzertsaal. Man sei zum sechsten oder siebten Mal dabei – genau erinnern konnte sich Posaunist Jochen Krise in der Konzertpause nicht.

Das musikalische Spektrum der Jazzer ist breit angelegt und vielseitig. Die Gruppe spielt Stücke aus dem alten New Orleans wie den „Chimes Blues“ von King Oliver oder die „Bourbon Street Parade“, aber auch Titel, die durch weiße Dixielandbands im Umfeld von Chicago bekannt geworden sind.

Für den eigentlichen musikalischen Auftakt hatte bereits am Samstagabend die Band The Basics auf der Bühne am Schickshof gesorgt. Es war das „Warm-up-Konzert“ zur Gewerbeschau. Neben dem Programm im Kulturzentrum konnten die Besucher auch am Sonntag zahlreiche weitere musikalische Leckerbissen genießen: Auf die Kölner Jazzer folgte Irish Folk mit Georg Kaiser. Auf der Bühne am Schickshof spielten die Bigband Allegro und die Popgruppe Popcorn; außerdem gab es ein Wunschkonzert in der katholischen Kirche Sankt Rochus, Soul und Pop in der Derlestraße, und die Cöllner spielten vor dem Optikergeschäft Kafarnik.