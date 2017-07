Villemombler Straße am Rathaus Hardtberg

Duisdorf. Das Geldinstitut will seine Immobilie an der Villemombler Straße loswerden und an einen anderen Standort wechseln. Wohin, will man im August verraten.

Von Dennis Sennekamp, 25.07.2017

Die Sparkasse KölnBonn wird ihre Filiale an der Villemombler Straße bald schließen. Ein Schild vor dem Eingang der Bank verrät: Das Haus, in dem sich die größte Zweigstelle der Sparkasse im Stadtbezirk Hardtberg befindet, steht zum Verkauf.

In der Tat bestätigte der Bonner Sitz des Maklerunternehmens Larbig und Mortag Immobilien GmbH, dass das Haus in seinen Verkaufskatalog aufgenommen wurde, weil das Geldinstitut die Immobilie veräußern möchte. „Seit Februar bieten wir das Geschäfts- und Wohnhaus an“, so ein Mitarbeiter des Unternehmens.

Auf Anfrage des General-Anzeigers teilte auch die Sparkasse mit, das Haus verkaufen zu wollen und die darin befindliche Filiale schließen zu wollen. „Das alte Gebäude beherbergt schon seit den 1950er Jahren eine Sparkasse“, berichtet Jörg Wehner, ein Sprecher der Sparkasse.

Seinen Angaben zufolge sind die Geschäftsräume der in die Jahre gekommenen Filiale nicht mehr für eine zeitgemäße Kundenbetreuung geeignet. „Der Zuschnitt ist zudem ungeeignet für eine Modernisierung“, erklärte er. Man habe zwar versucht, die Räume dementsprechend zu nutzen, jedoch sei die Weitergabe von Kunden an Experten aus den verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel der Vermögensberatung aufgrund der baulichen Gegebenheiten in dieser Filiale nicht so gut gelaufen.

Aufgabe nicht ohne Ersatz

Schlussendlich habe man sich für eine Aufgabe der Geschäftsstelle entschieden – aber nicht ohne Ersatz. Stattdessen soll die Hardtberger Filialdirektion jetzt umziehen. Wohin, darüber hält sich die Sparkasse zurzeit noch bedeckt. Eine entsprechende Information soll laut Wehner darüber aufklären und die Kunden im August erreichen. „Der neue, moderne Standort erlaubt es uns, Kunden zeitgemäß zu beraten und zu betreuen“, so viel sagt er. „Außerdem gibt es am neuen Standort mehr Parkmöglichkeiten, was ein vielfach geäußerter Kundenwunsch war.“ Der nächste Geldautomat des Kreditinstituts befindet sich derzeit knapp 500 Meter Luftlinie entfernt, und zwar im Immobilien- und Vermögenscenter Am Burgweiher.

Das Geldinstitut dünnt sein Filialnetz insgesamt aus: In Lengsdorf und in Lessenich wird es die Filialen der Sparkasse nicht mehr lange geben. Ende 2017 werden sie schließen, wie das Unternehmen schon im vorigen Jahr angekündigt hatte. An beiden Standorten soll der Geldautomat aber jeweils stehen bleiben. Die anderen SB-Geräte wie Überweisungsterminal und Kontoauszugsdrucker verschwinden dort allerdings.