Reizen und Bekennen

Brüser Berg. 50 Spieler nahmen an der 42. Bonner Skat-Stadtmeisterschaft auf dem Brüser Berg teil. Die Teilnehmerzahl sinkt damit von Jahr zu Jahr weiter.

Von Thomas Kölsch, 25.09.2017

„18, 20, 2, 0, 4“: Immer wieder ertönen im Nachbarschaftszentrum auf dem Brüser Berg die für Außenstehende kryptischen Zahlenfolgen, die den Auftakt zu einer weiteren Partie Skat signalisieren. Der Akt des Reizens, um das Spiel für sich zu beanspruchen und die Trumpffarben zu bestimmen, ist zu gleichen Teilen Pokern und Strategie. Eine faszinierende Mischung. Und doch sind es weniger Rufe als noch in den Jahren zuvor.

Nur noch 50 Spieler, meist ältere Herren, haben sich zu der 42. Stadtmeisterschaft des traditionellen Kartenspiels angemeldet. „2016 waren es 52, vor fünf Jahren noch 70 bis 80 Teilnehmer“, erklärt Walter Wenzel, Vorsitzender der 1. Bonner Skat-Sportgemeinschaft von 1977 und Organisator des Turniers. „Dabei ist Skat ein überaus komplexes, kommunikatives und spannendes Spiel.“

Das findet auch Ernst Schröder. „Ich möchte meine grauen Zellen auch mal mit etwas anderem beschäftigen als den Dingen des Alltags“, sagt er. „Da ist so ein Kombinations- und Logikspiel wie Skat ideal.“ Die beiden anderen Männer an seinem Tisch nicken zustimmend. „Das Reizen macht den Reiz aus“, fügt Theodor Wellinghausen augenzwinkernd hinzu. „Und die vielfältigen Spielsituationen, die einen immer wieder aufs Neue herausfordern“, so sein Gegenüber Andreas Pietrusziak. Dabei kann ein Spiel mitunter recht schnell gehen, werden teilweise mehrere Karten gleichzeitig auf den Tisch gelegt, weil die letzten Züge ohnehin vorhersehbar sind. Zumindest, wenn man alles richtig macht. Und sich nicht beim Zählen der Trümpfe vertan hat.

Bleibende Nachwuchssorgen

Die Herren und die vereinzelten Damen, die in dem schummrigen Gemeindezentrum an zwei Tischreihen sitzen, sind auf jeden Fall hochkonzentriert. Doch die Nachwuchssorgen bleiben. „Die Jugendlichen spielen alle im Internet und haben kein Interesse mehr an Kartenspielen“, glaubt Wenzel, der schon mit diversen Schulungen versucht hat, Nachwuchs für den Verein zu begeistern. Vergebens. Auch von außerhalb stößt kaum jemand dazu. „Bei dem Turnier sind immer die selben Leute dabei“, sagt Wenzel. Eben diejenigen, für die Skat selbstverständlich zum Leben dazugehört.

Ihnen zuliebe hat der Senior auch in diesem Jahr wieder die Ausrichtung des Turniers übernommen – und das, obwohl er als Veranstalter im vergangenen Jahr erstmals eine teure Haftpflichtversicherung abschließen musste und daraufhin zunächst verkündet hatte, die Meisterschaft in Zukunft nicht mehr austragen zu können. „Ich habe dann einen Brief an ein paar Lokalpolitiker geschrieben, die mir mit den Kosten geholfen haben“, sagt er. Für diese Jahr habe man derweil eine andere Lösung gefunden.