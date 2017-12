Jubiläumskonzert

Duisdorf. Die Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde Hardtberg feiert Zehnjähriges mit einem Konzert.

Von Stefan Hermes, 11.12.2017

Wer genau zuhörte, konnte schon in den ersten drei Luther-Lieder-Konzerten der Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde Hardtberg erleben, wie die Choräle des Reformators durch die Jahrhunderte in den unterschiedlichen Vertonungen der jeweiligen Stilepochen Eingang fanden. In dem vierten Konzert, das mit dem Weihnachtsoratorium „Die Kinder Jesu“ von dem Bach-Sohn Johann Christoph Friedrich beginnt, bevor es zu den Luther-Liedern kommen wird, bei denen auch mitgesungen werden darf, wird man an diesem Samstag, 16. Dezember, zudem hören können, wie sich die Kantorei seit ihrer Gründung vor zehn Jahren stimmlich entwickelt hat.

Es gab 2007 noch keinen Kirchenchor in der evangelischen Gemeinde, als die heute 35-jährige Kantorin Lea Marie Lenart ihre erste hauptamtliche Anstellung nach dem Studium der Kirchenmusik in der Hardtberger Kirchengemeinde antrat. „Im General-Anzeiger gab es dann einen ersten Aufruf: Wer Lust am Singen hat, sollte sich melden“, erinnert sich die Kantorin an die Anfänge der Kantorei.

Heute sind noch acht Sängerinnen und Sänger der ersten Stunde in dem 20 Kehlen zählenden, vierstimmig besetzten Chor (Sopran, Alt, Tenor, Bass) dabei. „Für manch einen war es am Anfang zu schwierig oder zu anspruchsvoll“, blickt Lenart heute selbstkritisch auf die erste Chorarbeit zurück. Denn damals war sie mit einer anspruchsvollen Kantate von Bach („Himmelskönig, sei willkommen“) gestartet, die mit schwierigen Koloraturen nicht unbedingt für einen neuen Gemeindechor geeignet war.

Doch die Kantorin ist sich sicher, dass jeder, der einen Ton finden kann, auch zu singen in der Lage ist. „Und wir werden auch immer besser“, ergänzt Charlotte Lorenz (60), die dem Chor seit 2010 angehört. „Wir haben manchmal Leute, die kommen ohne Notenkenntnisse, haben noch nie gesungen und trotzdem merkt man ganz schnell, wie sie aufblühen, wie ihre Stimme größer wird und wie sie sich in der Chorgemeinschaft entwickeln“, so Lorenz. „Dabei sind wir kein Leistungschor“, fügt Lenart hinzu. „Wir singen ganz normale geistliche Lieder, die jeder mitsingen kann. Der Spaß am Singen und am gesungenen Verkünden des Wortes Gottes ist uns dabei wichtig.“ So war es auch für die Duisdorfer Evelyn und Wilhelm Bischoff (73) wichtig, in der Kantorei einen Chor für sich zu finden, der sich dem christlichen Liedgut widmet.

„Das kirchliche Singen gibt einem etwas zurück“, pflichtet ihm auch Steffen Krug bei. Für den 49-Jährigen ist das Singen am Donnerstagabend „wie ‚Seele auftanken‘“. Und Frau Bischoff (70) bringt es auf den Punkt: „Singen tut einfach gut.“

Weitere Informationen gibt es unter www.hardtberggemeinde.de/kirchenmusik. Wer beim Chor mitmachen möchte, ist jederzeit willkommen donnerstags ab 19.30 Uhr im Saal der Matthäikirche in der Gutenbergstraße 10 an einer Probe teilzunehmen.