Bonn-Lengsdorf

Lengsdorf. In Folge eines Unfalls ist einem Streifenteam der Polizei in Lengsdorf ein Schulbusfahrer aufgefallen, der unter Drogeneinfluss stand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.10.2017

Die Polizisten der Wache Duisdorf wurde am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Autobahnabfahrt Lengsdorf/Provinzialstraße gerufen. Laut Polizeibericht war dort ein 46-jähriger BMW-Fahrer auf einen 8-Sitzer-Bus aufgefahren, der an der Haltelinie Vorfahrt gewähren ließ.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamte Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum bei dem 55-jährigen Fahrer des 8-Sitzers, der zum Unfallzeitpunkt sieben Schüler beförderte.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Der Fahrer wurde daher ins Polizeipräsidium gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet laut Polizei nun ein Ermittlungsverfahren.