Fein säuberlich in Streifen geschnittene Supermarktprospekte verunstalten zum wiederholten Mal das Meßdorfer Feld.

02.12.2016 Duisdorf. Da hat sich jemand viel Mühe gemacht: Unzählige sorgfältig geschnittene Streifen von Werbeprospekten verunstalten das Meßdorfer Feld.

Sie wurden, wohl in der Nacht auf Donnerstag, am Wegesrand zwischen dem Bahnübergang am Lessenicher Sportplatz und Endenich verteilt. Nicht zum ersten Mal.

„Das passiert hier jede Woche mindestens einmal“, sagte ein Passant, der sich über den Anblick sehr ärgerte. Er vermutete, dass die Prospekte mit Angeboten von dieser Woche mit einem Teppichschneider zerschnitten wurden.

Die Schnipsel würden regelmäßig weggeräumt. Bei Bonn-Orange konnte man gestern keine Angaben dazu machen. Man wolle sich der Sache aber annehmen.

Auch am Zaun vom Bahnübergang zur Haltestelle Helmholtzstraße findet sich Kurioses: Eine leere Plastikflasche mit Stofffetzen eines Emblems des 1. FC Kaiserslautern hängt dort – allem Anschein nach das Statement eines Fußballfans. (Stefan Knopp)