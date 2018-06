Duisdorf. Die Decke und die Böden der Duisdorfer Mehrzweckhalle werden ab Anfang Juli saniert. Die Sportler müssen in dieser Zeit auf andere Gebäude ausweichen.

In den nächsten Monaten müssen Schulen und Sportvereine in Duisdorf auf die Mehrzweckhalle an der Schmittstraße verzichten. Wegen Sanierungsarbeiten wird die Schmitthalle ab Anfang Juli bis Ende Oktober gesperrt. In diesem Zeitraum sollen die Arbeiten des ersten Bauabschnitts stattfinden. Dabei wird der alte PVC-Boden erneuert und die Hallendecke mit neuer Beleuchtung versehen.

Zudem wird eine neue Multimedia-Anlage installiert und ein Prallschutz an den Wänden angebracht. Bevor die Umbauarbeiten starten können, muss zunächst die Hallendecke entfernt werden. „Den Abbruch der Hallendecke, der für den weiteren Bauablauf unbedingt im Vorfeld auszuführen ist, können die Firmen nur vor den Ferien sicherstellen“, teilte das Sport- und Bäderamt der Stadt Bonn den betroffenen Vereinen schriftlich mit. Ab Montag, 9. Juli, wird die Halle daher bereits gesperrt.

Ausweichmöglichkeiten organisieren

Für die Zeit der Sanierung hat der Turn- und Kraftsportverein (TKSV) Duisdorf, der einen Großteil seines Kurs- und Sportangebots in der Schmitthalle anbietet, bereits Ausweichstätten organisiert: Das sind unter anderem die Räume der städtischen Musikschule am Schieffelingsweg, das Jugendzentrum Sankt Martin an der Heilsbachstraße oder der Spiegelsaal des Helmholtz-Gymnasiums. Die Wettkämpfe der Ringer werden hingegen in die Hardtberghalle verlegt, auch die Cheerleader werden für die Zeit auf den Hardtberg ausweichen. Zum Ende der Herbstferien am 26. Oktober sollen die Arbeiten beendet sein. Im Sommer nächsten Jahres soll dann der zweite Bauabschnitt mit der Sanierung der sanitären Anlagen starten.

Im Vorfeld der Sanierungen hatten sich Verwaltung und die örtlichen Vereine auf Einladung des CDU-Stadtverordneten Bert Moll zu einer Begehung der Halle getroffen und die unterschiedlichen Anforderungen an die Halle besprochen. „Wir haben einen Bodenbelag gefunden, mit dem alle zufrieden sind“, so Moll. So benötigen die Radsportfreunde Duisdorf einen weicheren Belag, als andere Sportler.

Der neue Boden soll allen Nutzern gerecht werden. Auch Karnevalsvereine wie das Damenkomitee Blau-Weiss-Duisdorf oder die Karnevalsfründe Durschlöscher Bonn nutzen die Halle für Feiern. „Ich hoffe, dass die Arbeiten zeitnah ausgeführt werden“, so Moll. „In der Schmitthalle ist natürlich im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts viel mehr zu tun. Die sanitären Einrichtungen, also Duschen, Umkleiden und Toiletten müssen ebenso dringend saniert werden“, sagte SPD-Stadtverordnete Gabi Mayer.