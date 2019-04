Bonn. Mitte April wird der Schieffelingsweg in Bonn für fast zwei Wochen gesperrt. Grund sind Kanalarbeiten. Eine Übersicht über die Umleitungen der Buslinien.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.04.2019

Ab Montag, 15. April, bis Freitag, 26. April, 16 Uhr wird der Schieffelingsweg zwischen der Augustinusstraße und der Ludwig-Richter-Straße in Duisdorf wegen Kanalhausanschlussarbeiten gesperrt.

Wie die Stadtwerke Bonn mitteilten, fahren die dort zuständigen Buslinien Umleitungen.

Die Buslinien 606, 607 und N2 in Fahrtrichtung Duisdorf Bahnhof/Medinghoven fahren ab der Haltestelle "Im Feldpütz", Schieffelingsweg, Ludwig-Richter-Straße, Rochusstraße, Am Burgweiher zur Haltestelle "Hardtberg Rathaus" und weiter auf dem Linienweg.

Die Buslinien 606 und 607 in Fahrtrichtung Bonn Hauptbahnhof fahren ab der Haltestelle "Am Schickshof" über die Straße Am Burgweiher, Rochusstraße zur Haltestelle "Hardtberg Rathaus", Rochusstraße, Hermann-Wandersleb-Ring zur Haltestelle "Euskirchener Straße" und weiter auf den Linienwegen.

Die Buslinie SB 69 in Fahrtrichtung Brüser Berg fährt ab der Haltestelle "Im Feldpütz" über den Schieffelingsweg, Ludwig-Richter-Straße, Rochusstraße, Villemombler Straße zur Haltestelle "Hardtberg Rathaus", Villemombler Straße, Fontainengraben zur Haltestelle "Edith-Stein-Anlage" und weiter auf dem Linienweg.

Die Buslinie SB 69 in Fahrtrichtung Bonn Hauptbahnhof fährt ab der Haltestelle "Edith-Stein-Anlage" über den Fontainengraben, Villemombler Straße, Rochusstraße zur Haltestelle "Hardtberg Rathaus", Rochusstraße, Hermann-Wandersleb-Ring zur Haltestelle "Auf dem Hügel" und weiter auf dem Linienweg.



Die Haltestelle "Carl-Schurz-Straße" in Fahrtrichtung Duisdorf/Brüser Berg wird an die Schulbushaltestelle in die Ludwig-Richter-Straße verlegt.



Die Haltestelle "Carl-Schurz-Straße" in Fahrtrichtung Bonn wird an die Haltestellen "Hardtberg Rathaus" bzw. "Helmholzstraße Süd" auf die Rochsusstraße verlegt. (Diese Regelung gilt auch für die Linie SB 69)

Die Haltestelle "Köslinstraße" der Linien 606 und 607 in Fahrtrichtung Bonn wird an die Haltestelle "Hardtberg Rathaus" auf die Rochusstraße verlegt.



Die Haltestelle "Köslinstraße" der Linien 606 und 607 in Fahrtrichtung Malteser-Krankenhaus wird an die Haltestelle "Hardtberg Rathaus" auf die Straße Am Burgweiher verlegt.



Die Haltestelle "Im Feldpütz" in Fahrtrichtung Bonn wird an die Haltestelle "Helmholzstraße Süd" auf die Rochusstraße verlegt.



Die Haltestelle "Kollegienweg" in Fahrtrichtung Bonn wird an die Haltestelle "Euskirchener Straße" auf den Hermann-Wandersleb-Ring verlegt.