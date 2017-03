Arbeiten in Lengsdorf frühestens 2018

Lengsdorf. Wenn Autofahrer über die Provinzialstraße fahren, ist das deutlich zu spüren: Etliche Schlaglöcher und Asphaltrisse zieren die Straße. Eine Sanierung wird es so schnell allerdings nicht geben.

Schlaglöcher, Asphaltrisse und abgeplatzte Markierungen sind auf der Provinzialstraße nahe der A 565-Anschlussstelle Lengsdorf Normalität. Einige Farbspiele auf dem Straßenbelag sollen übrigens Richtungspfeile sein.

Die Straße ist in der Baulast des Landesbetriebs Straßen NRW, und eine Sanierung wird dort nicht geplant. „Wir haben viele solcher Straßen, die so schlecht oder noch schlechter sind“, bedauert Projektleiter Werner Engels. Allerdings: Wenn die Schadstellen eine überschaubare Länge haben, könne man sie in den Jahresvertrag 2018 aufnehmen und dann reparieren, sagte er dem GA. Bis dahin müssen sich Autofahrer mit dem schlechten Zustand der Straße arrangieren.