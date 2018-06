Die Rochusstraße in Duisdorf.

Von Jutta Specht, 16.06.2018

In den nächsten Tagen geht es los mit den Bauarbeiten in der Rochusstraße. Der Beginn war eigentlich schon früher angekündigt.

Allen Ankündigungen zum Trotz hat die Sanierung der Duisdorfer Fußgängerzone noch nicht begonnen. Der Start war von der Verwaltung für Ende Mai angekündigt. Auf Nachfrage betätigt das Presseamt den Zeitverzug. Es gebe bei der beauftragten Firma personelle Engpässe. Aber: "Die Arbeiten beginnen in den nächsten Tagen mit kleineren Maßnahmen", wie der Ausbesserung der Wegränder. Die umfangreicheren Sanierungen, etwa an den Zufahrten zum Parkplatz Rochusstraße oder die Einmündung Schmittstraße sollen Ende Juni beginnen. Abschluss der Arbeiten soll spätestens im November sein, wenn der Adventsmarkt aufgebaut wird.

Seit Jahren beklagen Bürger den unansehnlichen Zustand der Fußgängerzone. Das Pflaster hat sich an vielen Stellen gelöst, einzelne Steine als Stolperfallen heraus. Platten sind teilweise gebrochen. Das städtische Tiefbauamt will 200 000 Euro in die Instandsetzung - "Kleinarbeiten". wie "Klinker regulieren" oder "Naturstein neu setzen". Die Politik ist mit diesem Plan nicht glücklich, sie hätte sich im Interesse der Bürger eine großflächige Erneuerung gewünscht. Aber mehr Geld gibt es nicht. spj