Stau nach Fahrbahnsperrung

BONN. Ein Unfall mit einem Pkw sorgt an diesem Dienstagmittag für langen Stau auf der A565 in Höhe Bonn-Lengsdorf. Ein Porsche war in Fahrtrichtung Meckenheim aus ungeklärter Ursache verunglückt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.05.2019

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstag zu einem Einsatz auf die A565 ausgerückt. Wie ein Sprecher der Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, gab es in Höhe Bonn-Lengsdorf in Fahrtrichtung Meckenheim gegen 12 Uhr einen Unfall mit einem Auto. Ein Porsche verunglückte auf der linken Spur und landete in der Folge auf der Seite.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Richtungsfahrbahn zwischenzeitlich komplett. Wie ein Zeuge dem GA berichtete, lag der weiße Porsche auf der mittleren und linken Spur.

Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar, der Verkehr staut sich derzeit auf mehreren Kilometern.