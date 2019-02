Bei der Suche wurde in der Nacht zum Sonntag ein Hubschrauber eingesetzt (Symbolfoto).

Duisdorf. In der Nacht zum Sonntag kreiste ein Hubschrauber über Duisdorf. Laut Polizei wird dort ein 92 Jahre alter Mann vermisst.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.02.2019

Seit Samstag, 19 Uhr wird in Duisdorf ein 92 Jahre alter Senior vermisst. Das bestätigte die Polizei am Sonntag auf GA-Nachfrage. In der Nacht waren Anwohner durch die Geräusche eines Hubschraubers aufgeweckt worden.

Wie die Polizei bestätigt, war der Hubschrauber in der Nacht eingesetzt worden, um den betagten Herrn, der in einem Seniorenheim wohnt und dort vermisst wird, zu finden. Aktuell setzt die Polizei Hunde bei der Suche ein. Nähere Angaben zur Person des Vermissten machte die Polizei nicht.