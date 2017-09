Medinghoven. In Medinghoven wurde ein Fahrer von sieben Männern überfallen. Nun sucht die Bonner Polizei mit Hilfe von Fotos nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.09.2017

Die Tat liegt schon etwas länger zurück. Am 1. Juli haben sieben Männer am frühen Morgen gegen 6.15 Uhr einem Auslieferungsfahrer am Europaring in Medinghoven aufgelauert, ihn niedergeschlagen und versucht Bargeld zu rauben. Die Täter zogen nach einer Weile ohne Beute ab.

Erste Verdächtige konnten bereits identifiziert werden. Jetzt veröffentlicht die Bonner Polizei Fotos von weiteren drei Männern, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen.

Die Bilder stammen aus der Überwachungskamera einer Spielothek in der Nähe des Tatorts, wo sich die Männer kurz vor der Tat aufhielten. Wer kennt diese Männer und kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der drei Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Bonner Polizei nun auf richterlichen Beschluss die Fotos der Männer. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0228/15-0 oder per Mail unter KK32.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Foto: Polizei Nach diesen Männern fahndet die Bonner Polizei.