Konkrete Bedrohungslage im Einsatz

Bonn. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Fälle, bei denen Polizeibeamte Schüsse im Einsatz abgeben mussten. So auch am frühen Dienstagmorgen, als die Beamten auf einen bewaffneten Angreifer in Medinghoven trafen, der sich zuvor mit seiner Mutter gestritten hatte.

Von Axel Vogel, 16.01.2018

Durch Schüsse ins Gesäß verletzt wurde ein 24 Jahre alter Mann am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus am Europaring in Medinghoven. Polizisten hatten die Kugeln aus ihren Dienstwaffen abgefeuert. Der Angeschossene musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Bonner Polizei mitteilte, sei zuvor eine Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und seiner 49 Jahre alten Mutter eskaliert. Nach GA-Informationen soll der junge Mann mit Selbstmord gedroht haben.

Aus Gründen der Neutralität hat die Kölner Polizei den Fall zusammen mit der Staatsanwaltschaft übernommen. „Wir können und wollen aber derzeit noch nichts zu dem psychischen Zustand des Mannes sagen“, erklärte Sebastian Buß, Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, am Dienstagabend auf Anfrage. Die Polizei alarmiert hatte gegen 2.10 Uhr der Notruf der 49-Jährigen. Sie teilte mit, dass ihr Sohn sie angegriffen habe. Sie sei aus der gemeinsamen Wohnung und dem Mehrfamilienhaus geflüchtet. Als kurze Zeit später Streifenbeamte in der Wohnung nach dem Rechten sehen wollten, trafen sie auf den mit einem Messer bewaffneten 24-Jährigen. Laut Bonner Polizei gab es eine „konkrete Bedrohungslage“. Die Beamten hätten den Mann mehrfach aufgefordert, das Messer fallen zu lassen, und hätten dann „mehrere Schüsse“ abgegeben. Die Frage, wieso Kugeln das Gesäß des Angreifers, ihn also möglicherweise von hinten getroffen hatten, blieb unbeantwortet.

Fälle, in denen Polizeibeamte im Einsatz geschossen haben

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Fälle in der Region, in denen Polizeibeamte im Einsatz geschossen haben. Mitte Dezember gaben Streifenbeamte in Bornheim-Roisdorf mehrere Schüsse auf einen 57-Jährigen ab. Er war mit einem Messer und einer Axt auf sie losgegangen, nachdem er zuvor Sperrmüll angezündet hatte. Im Mai 2017 tötete ein 40-Jähriger in Plittersdorf seine Frau und sein Kind. Als er mit einem Messer auf Polizisten zuging, schossen diese. Der Mann starb infolge seiner zuvor selbst zugefügten Stichverletzungen. In einem Mehrfamilienhaus in Auerberg wurde im Juli 2016 ein 49-Jähriger von Polizisten angeschossen. Der Mann hatte zuvor Bewohner mit einem Messer attackiert. Im Januar 2016 rückte die Polizei wegen eines Randalierers in einem Mehrfamilienhaus in der Weststadt aus. Als die Beamten den 43-Jährigen stellten, griff er sie mit einem Messer an. Ein Polizist gab einen Schuss ab, der Angreifer wurde schwer verletzt. Im August 2015 wurde ein Flüchtling bei einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos angeschossen. Der 23-Jährige hatte zuvor einen 27-jährigen Mitbewohner im Paulusheim mit Messern verletzt und Polizisten attackiert. Die Beamten gingen straffrei aus.