Schlägerei an Realschule angekündigt

Brüser Berg. An der Realschule Hardtberg ist es am Donnerstag zwischen Schülern zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Dabei soll, so hieß es aus Schülerkreisen, einem Schüler die Nase gebrochen worden sein.

24.03.2017

Wie die Polizei mitteilte, ist eine Anzeige aufgenommen worden.

Weil es Hinweise gab, dass die Auseinandersetzung am Freitag in der großen Pause weiter gehen sollte, wurden mehrere Polizeibeamte an die Realschule beordert. Allerdings sei es ruhig geblieben und zu keinen weiteren Handgreiflichkeiten gekommen, sagte ein Beamter der Leitstelle dem General-Anzeiger. (ga)