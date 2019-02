Tierrettung in Lengsdorf

Bonn. Ein älteres Pferd hat sich auf einer Koppel in Bonn-Lengsdorf in einem Zaun verfangen und einen Rettungseinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr und ein Tierarzt sind vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.02.2019

Ein 27 Jahre altes Pferd hat am Dienstagvormittag in Bonn-Lengsdorf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnisstand hat sich das Tier in einem Zaun zur Begrenzung der Koppel verfangen und ist nicht in der Lage, sich selbst zu befreien.

Die Feuerwehr und ein Tierarzt kümmern sich um das Pferd, das auf dem Boden liegend mit einer Decke aufgewärmt wird.

