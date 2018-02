Medinghoven. Am Malteser-Krankenhaus in Bonn-Medinghoven hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Patient hat sich auf das Dach verirrt und ist von dort abgestürzt.

Von Gabriele Immenkeppel, 19.02.2018

Tödlicher Unfall am Malteser-Krankenhaus in Medinghoven: Ein offenbar geistig verwirrter Patient stürzte am Dienstag vergangener Woche vom Dach eines Anbaus und starb wenig später.

Auf dem Weg in die Cafeteria verlor der ältere Mann allem Anschein die Orientierung, trat durch einen Notausgang auf das Flachdach und fiel in die Tiefe. Über die genauen Umstände gab das Krankenhaus, das den Unfall nun auf GA-Anfrage bestätigte, nichts bekannt.

Obwohl der Mann sofort von Ärzten des Hauses behandelt und in eine Spezialklinik verlegt wurde, erlag er noch abends seinen schweren Verletzungen. Die Klinik hat auf den Zwischenfall bereits reagiert. „Wir erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben und behördlichen Auflagen“, erklärt deren Pressesprecherin Eva Keller dazu. „Dennoch werden wir jetzt weitere Maßnahmen ergreifen.“ Dazu gehört, dass alle Notausgänge durch zusätzliche Ketten gesichert werden. „Aber ein Notausgang muss nun einmal offen bleiben. Wir können die Türen nicht einfach verschließen“, ergänzt sie.