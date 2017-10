Umbaumaßnahme der Stadt Bonn

Eine enge Sache: Ein Auto will raus, ein anderes rein. Jetzt soll die Fläche, auf der noch der Mülleimer steht, zur Einfahrt werden. Der Parkscheinautomat wurde bereits um einen Platz nach links versetzt.

Duisdorf. Das Tiefbauamt setzt eine Anregung der Politik für den Burgweiher auf um. Die Einfahrt zum Parkplatz am Burgacker wird breiter gemacht. Für ein anderes Problem ist jedoch keine Lösung in Sicht.

Da sage noch einer, die Stadt Bonn könne nicht schnell reagieren, wenn eine sinnvolle Umbaumaßnahme, die dazu noch preiswert ist, ansteht. Nur eine gute Woche nach dem mit großer Mehrheit gefassten politischen Beschluss, die Einfahrt zum Parkplatz am Burgacker zu verbreitern, hat das Tiefbauamt erste Schritte dazu getan.

Der Parkscheinautomat wurde bereits versetzt, die neue Abmarkierung soll bis spätestens kommenden Montag erfolgt sein, hieß es aus dem Tiefbauamt. Der noch nicht angepasste Bordstein wird dann in Kürze abgesenkt, wenn die Vertragsfirma Zeit dafür findet. Für die Verbreiterung der Einfahrt müssen drei Parkplätze entfallen.

Damit dürfte aber ein Problem beseitigt sein, dass immer wieder auftritt, vor allem in jüngster Zeit, seitdem die Bahnhofstraße für den Verkehr gesperrt ist. Wer hier, gegenüber der Feuerwache Duisdorf, auf den Parkplatz einbiegen will, bekommt es mit einer engen Einfahrt beziehungsweise Ausfahrt zu tun. Die Fahrspur ist dermaßen klein bemessen, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass zwei Autos unproblematisch aneinander vorbeikommen.

Rücksichtnahme und Vorsicht sind auch deshalb geboten, weil es keine Fahrbahnmarkierung gibt und oft noch Fußgänger dort unterwegs sind. Hinzu kommt, dass immer wieder wartende Autos den Verkehrsfluss auf der Straße Am Burgweiher behindern.

CDU-Ratsherr Bert Mol sah sich die Situation an, erkannte dringenden Handlungsbedarf und schrieb einen Antrag. „Eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt vom und zum Burgweiher war und ist aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite nicht ohne Weiteres möglich, das heißt der einfahrende Verkehr muss ausfahrenden Fahrzeugen Vorrang einräumen“, fasste Moll seine Sicht zusammen. Er ist damit nicht alleine. Vor Ort ist immer wieder zu beobachten, dass Autos hier verbotswidrig nach links auf den Burgweiher abbiegen, um in Richtung Alfter zu fahren. Aus Sicht der Verwaltung ist gegen die Linksabbieger kein Kraut gewachsen, eine Ampel komme nicht in Frage, weil das den Verkehrsfluss des Burgweihers einschränke und die Feuerwehrausfahrt störe.