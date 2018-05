Ein Hauch von 1001 Nacht

LENGSDORF. Das orientalische Tanzfestival in Lengsdorf hat Besucher aus nah und fern angelockt, und es soll im nächsten Jahr noch größer werden ohne Konkurrenz durch Rhein in Flammen.

Von Elena Kuss, 07.05.2018

Schwerter wurden geschwungen, Fächer gewedelt und reichlich mit Fußkettchen und Armbändern geklimpert: Das orientalische Tanzfestival des Vereins „Der Fliegende Teppich“ ist bereits zu einer Tradition geworden. „So groß wie im diesen Jahr war es aber noch nie“, betonte die Organisatorin des sechsten Festivals, Jaana Kuhl.

Die Besucher bummelten über den Basar oder bedienten sich an Kaffee und Kuchen. Die vielen kleinen Ständen, die von orientalischer Tanzbekleidung über Schmuck und Kostüme alles zu bieten hatten, sorgten für einen Hauch von 1001 Nacht. „Wir zeigen klassischen orientalischen Tanz, aber auch neuere Spielarten, die sich daraus entwickelt haben“, erklärte Kuhl.

Aus dem orientalischen Tanz, im Volksmund auch Bauchtanz genannt, entwickelten sich viele unterschiedliche Tanzvariationen. Zwei große Richtungen stellen „Fusion“ und „American Tribalstyle Bellydance“ dar. Bei der letzteren Art zu zu tanzen finden sich Frauen unterschiedlichster Herkunft zusammen und bewegen sich nach einem festen Konzept“, so Kuhl.

Alle haben dieselbe Tanzausbildung, aber es gibt nur wenige Regeln, wie die Tanzfiguren miteinander kombiniert werden. „So ergeben sich auf der Bühne immer wieder unterschiedliche Abfolgen, die voll improvisiert werden“, erzählt die Organisatorin. „Der Tribal Fusion-Stil ist eine Weiterentwicklung des Tribal“, erklärt Kuhl. Häufig werde „Fusion“ zu zweit oder auch alleine getanzt. „Wenn man nur zu zweit auf der Bühne steht, braucht man eine ziemlich ausgefeilte Tanztechnik“, erzählte die Tänzerin Melanie von „Two Tribal“ aus Bingen am Rhein. Von Tänzerinnen, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen bis zur internationalen Bekanntheiten – „das Programm zeigt orientalischen Tanz in all seinen Facetten“, sagte Kuhl voller Stolz. „Neben dem Tanz sind auch Kostüm und Make-up entscheidet“, so die Organisatorin. So zeigte die Tänzerin Virginie Violett in einem Workshop, was Frisur und Schmicke ausmachen können.

„Ich selbst habe erst 2014 mit orientalischem Tanz angefangen“, erzählte Kuhl. Schnell habe sie eine eigene Tanzgruppe gegründet. „Ich nehme natürlich auch selbst noch Unterricht“, so die Bonnerin. Die weite Fahrt zu Auftritten wollte Kuhl dann schon nach kurzer Zeit nicht mehr auf sich nehmen. „Also habe ich selbst ein Festival ins Leben gerufen.“

Im ersten Jahr interessierten sich nur wenige Leute dafür. Doch der Erfolg nahm zu. „Etwa 150 Besucher hatten wir an diesem Wochenende“, so die Organisatorin. Im nächsten Jahr soll das Festival noch größer werden. „Wir haben es auch auf den 10. und 11. Mai verlegt, damit die Konkurrenz durch Rhein in Flammen nicht mehr so groß ist.“

Wer Lust auf orientalischen Tanz habe, kann sich bei ihr unter derfliegendeteppich@web.de melden. „Wir haben eine 70-jährige und eine Mitte 20-jährige Tänzerin in unserer Gruppe“, so Kuhl. Egal, in welchem Alter, jeder sei beim fliegenden Teppich willkommen.