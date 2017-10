Die Bachfreunde Lengsdorf holen die Äpfel von den Bäumen am Schiffgesweg.

LENGSDORF. Die Ausbeute fällt in diesem Jahr zwar etwas schlechter aus, aber die Lengsdorfer sind dennoch zuversichtlich, wieder jede Menge Apfelsaft produzieren zu können.

Von Sebastian Flick, 02.10.2017

Das Wetter wollte dieses Mal nicht mitspielen, doch davon ließen sich die Bachfreunde Lengsdorf nicht abschrecken. Hoch motiviert und gut gelaunt machten sie sich am Samstag bei strömendem Regen ans Werk, die Äpfel von den Bäumen entlang des Schiffgeswegs zu holen. Nur eine kleine Einschränkung hatte es beim Herunterschütteln des Obstes gegeben: „Normalerweise steigen wir auch in die Krone rein, dafür ist es aber heute zu glitschig“, berichtet Bachfreund Matthias Schindler. Unter den Bäumen hatten die Ernteleser große Folien ausgebreitet, die die Äpfel auffingen. Doch besonders die jüngsten der rund 30 aktiven Obstsammler hatten Spaß daran, die Äpfel allerorts einzusammeln.

Der Ertrag ist in diesem Jahr deutlich geringer ausgefallen als in den Jahren zuvor. Schuld ist der späte Frost im Frühjahr. Vor allem die früh blühenden Apfelsorten hatten die Frostperiode nicht überstanden. Zum Glück haben die Bachfreunde, die 60 Obstbäume im Lengsdorfer Bachtal betreuen, viele verschiedene Apfelsorten angepflanzt, 40 sind es insgesamt. „Das ist für uns eine Absicherung, dass wir jedes Jahr eine gute Menge ernten können“, erklärt Schindler.

Rund zwei Tonnen Äpfel kommen alljährlich zusammen. In diesem Jahr sind Ontario, Boskoop, Landsberger und Renette besonders gut gereift: „Das ausgewogene Verhältnis von Säure und Süße verspricht guten Saft“, meint Schindler. Mit 70 Prozent Saftausbeute rechnen die Bachfreunde in diesem Jahr. Das würde rund 120 Kanister mit jeweils fünf Litern Apfelsaft ergeben.

Am kommenden Samstag, 7. Oktober, werden die geernteten Äpfel vor der Feuerwehr Lengsdorf mit der mobilen Obstpresse zu Saft gepresst. Der frische Apfelsaft kann an diesem Tag direkt vor Ort in Fünf-Liter-Kanistern erworben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Saft der eigenen Äpfel pressen zu lassen. Hierzu ist aber unter 0 23 73/3 97 95 40 eine Anmeldung zur Vereinbarung einer Uhrzeit für die Anlieferung des Obstes erforderlich.