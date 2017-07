Live-Musik und Jahrmarktbuden

Renate Torno wirbt mit einem Flyer für die Endenicher Kirmes am kommenden Wochenende.

So sah es bei der Kirmes im Jahr 2015 aus.

Endenich. Die Kirmes auf dem Magdalenenplatz findet erstmals mit vielen rheinischen Bands und Open-Air-Bühne statt. Das neue Konzept soll mehr Besucher anlocken.

Kirmes ist nicht gleich Kirmes. Manche dieser Veranstaltungen sind gut besucht, andere schwächeln vor sich hin. So wie der Jahrmarkt in Endenich. Hier stellt man das traditionelle Kirmesfest nun auf neue Füße, mit jeder Menge Live-Musik von rheinischen Bands auf einer Open-Air-Bühne am Magdalenenplatz. Mit Renate Torno, der Vorsitzenden des Ortsausschusses, sprach Rolf Kleinfeld über das neue Veranstaltungskonzept.

Warum ein neues Konzept für die Endenicher Kirmes?

Renate Torno: Die Kirmes findet bei uns immer in den Sommerferien statt, weil es ja auch unser Patronatsfest ist. In den letzten Jahren sind die Besucherzahlen zurückgegangen.

Und dann?

Torno: Wir haben immer wieder Endenicher Betriebe angesprochen, um sie für die Kirmes zu begeistern. Leider erhielten wir viele Absagen.

Nun setzten Sie auf Musik und mehr als 20 rheinische Bands, die an vier Tagen spielen. Wie kam es dazu?

Torno: Nach der Kirmes im letzten Jahr sprachen wir mit Veranstalter Lutz Persch und überlegten, für 2017 gemeinsam ein Programm zu erarbeiten. Und jetzt können wir als erste Kirmes ein einzigartiges Musikprogramm präsentieren. Ein Glücksfall für uns.

Die Boore, Kuhl un de Gäng, Bulle Wuh und die Köbesse sind ja alle nicht ganz unbekannte Bands. Wie kann man so ein Programm mit insgesamt 24 Punkten auf die Bühne bringen?

Torno: Das ist natürlich eine tolle Sache. Da profitieren wir von den guten Kontakten, die Lutz Persch zu diesen Gruppen hat. Sonst wäre das nicht machbar gewesen.

Das Bühnen- und Konzertprogramm der Kirmes Endenich Freitag, 21. Juli 18 Uhr: Fassanstich 18.45 Uhr: Krageknöpp 19.30 Uhr: Hanak 20.15 Uhr: Kuhl un de Gäng 21 Uhr: Boore 21.45: Domstadtbande

Samstag, 22 Juli 17.15 Uhr: Rheinlandfanfaren Hersel 18 Uhr: Spökes 19.30 Uhr: Pures Glück 20.15 Uhr: Ne Spitzboov 21 Uhr: SixPack 21.45 Uhr: Op Zack

Sonntag, 23. Juli 13 Uhr: Das Homburg Duo 14.30 Uhr: Rheingazellen 15 Uhr: Labbes on Drickes 16.30 Uhr: Karin Katharina Köppen 17.15 Uhr: Heizefeiz 18.45 Uhr: Joker Colonia 19.30 Uhr: Bulle Wuh 20 Uhr: Sechs Kölsch

Montag, 24. Juli 18 Uhr: Ragoody Orchestra 19 Uhr: Paias-Verurteilung 19.30 Uhr: Köbesse 20.15 Uhr: Björn Heuser

Was ist für Sie persönlich der interessanteste Tag der Kirmes?

Torno: Der Sonntag. Weil es zusätzlich zu dem großen Musikprogramm mit acht Programmpunkten auch noch einen großen Flohmarkt vor dem Platz vor der Sparkasse gibt.

Was ist mit traditionellen Kirmesgeschäften?

Torno: Die Schaustellerfamilie Schaffrath ist wieder alle Tage mit dem Babyflug, dem Süßwagen, Entenwagen und Pfeilwerfen dabei. Der Ortsausschuss bietet am Samstag und Sonntag eine Hüpfburg, ActionStapler, ActionBaustelle und Schminken für Kinder an. Der FV Endenich betreut am Samstag und Sonntag die Torwand.

Sie haben die Kirmes komplett in die Hände eines privaten Veranstalters gelegt. Ein Modell für die Zukunft?

Torno: Nein, denn viele Aufgaben liegen weiterhin in unseren Händen. Wir werden uns nach der Kirmes zusammensetzen und absprechen, wie wir in 2018 verfahren.