Lengsdorf im Umbruch

01.02.2017 Lengsdorf. Wohnungsbau im Zentrum, Sanierung, Neueröffnung und Schließung: Dem Ortsteil Lengsdorf steht in absehbarer Zeit einiges bevor. Wobei die anstehende Kanalbaustelle für lange Gesichter sorgen könnte.

Eigentlich war der Kanalneubau in der Lengsdorfer Hauptstraße vom 5. bis 13. September vorgesehen, im Jahr 2018 sollte die Straßensanierung folgen. Aber weil es Wünsche der Politiker in der Bezirksvertretung gab, Kanal- und Straßenbau in einem Stück durchzuführen und auch das Weihnachtsgeschäft nicht zu stören, nahm man sich im Tiefbauamt den Zeitplan noch einmal vor.

Die Idee ist nun, mit Kanal- und Straßenbau gleich nach Karneval zu beginnen. „Aber dann ist die Zeit bis Weihnachten zu kurz, um alle Arbeiten zu erledigen“, erklärt Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann. In dieser Abstimmungsphase sei das Amt derzeit.

Neues Gesicht für Lengsdorfer Eingangstor

Wohnungsbau ist bald im Zentrum angesagt. Das Areal des früheren Edeka-Marktes (später Schlecker) an der Lengsdorfer Hauptstraße 21-25, das sich bis hinunter Im Mühlenbach zieht, ist von der Hafa-Projektentwicklungs GmbH aus Bonn gekauft worden. „Alle Gebäude sind von der Substanz her marode“, sagt Hafa-Mitarbeiter Achim Carl und berichtet, das Unternehmen habe bereits eine positive Bauvoranfrage für den Bau von rund 20 Wohnungen mit insgesamt rund 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Wegen des Höhenunterschieds von sechs Meter plane man zwei Baukörper, beginnen wolle man 2018 mit dem Bau an der Hauptstraße, zwei oder drei Jahre später solle das zweite Wohnhaus Im Mühlenbach folgen. Auf diesem Gelände betreibt Janos Lombardi seit 2008 seinen Getränkehandel. Er muss laut Vertrag Ende 2020 gehen. „Aber ich will früher raus“, sagt er. Als Getränkehändler will er gleichwohl in der Nähe weitermachen.

Einiges tut sich auch bei den Geldinstituten im Ort. Die Sparkassen-Filiale an der Provinzialstraße wird geschlossen, voraussichtlich im Herbst. Allerdings bleibt eine SB-Stelle mit Geldautomat, teilte die Sparkasse Köln/Bonn mit.

Auf anderem Weg ist die VR-Bank unterwegs. Das Gebäude, in dem die Lengsdorfer Filiale untergebracht wird, erhält eine neue Wärmedämmung und neue Fenster. „Dazu ein neues Flachdach mit zwei Penthouse-Wohnungen“, so Vorstand Rainer Jenniches. „Damit bekommt das Lengsdorfer Eingangstor ein neues Gesicht.“ Baubeginn soll im Frühjahr sein, laut Jenniches liegt die Baugenehmigung bereits vor.

Veränderungen stehen auch im Kiosk Im Mühlenbach bevor. Pächter Klaus Velten, der auch die Postfiliale betreibt, verlässt den Laden im Edeka-Markt zum 30. April. Allerdings gebe es drei Interessenten, die den Laden weiterführen möchten, sagt er. (Rolf Kleinfeld)