Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand und Initiator Heiner Eckoldt enthüllen die neue Infotafel am Eingang des Rathauses.

16.12.2016 Duisdorf. Gut ein Jahr hat es gedauert von der Idee bis zur Umsetzung: Am Donnerstag ist die Historientafel am Rathaus Hardtberg eingeweiht worden. So erfahren Passanten die Eckdaten zum Gebäude und warum es auch „Kreml“ genannt wurde.

„Ich habe Jahre für diese Informationstafel gekämpft“, sagte Heiner Eckoldt, der das Projekt angestoßen hatte. Schon in seiner Zeit als Hardtberger Bezirksverordneter habe er eine Infotafel beantragt. Als sachkundiger Bürger im Denkmalschutzausschuss unternahm er im September letzten Jahres gemeinsam mit Carl Jakob Bachem und Martin Bredenbeck einen erneuten Vorstoß.

Nach einigem Hin und Her zwischen Bezirksvertretung und Denkmalschutzbehörde wurde die Tafel jetzt angebracht. „Ich finde, Neubürger sollen wissen, weshalb das Rathaus damals errichtet wurde“, sagt Eckoldt. Als die Bürgermeisterei Poppelsdorf von der Stadt Bonn eingemeindet worden sei, hätten das die Vorgebirgsbauern nicht gewollt. So habe sich die Stadt Bonn verpflichtete, das Rathaus zu bauen, berichtete Eckholdt. Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand, die auch im Denkmalschutzausschuss sitzt, freute sich über die Tafel, „solange das alte Rathaus noch steht“, sagte sie. Das Gebäude sei bekanntlich dringend sanierungsbedürftig. Sie hoffe, dass die Sanierung aus der Rückzahlung der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg bezahlt werden könne.

Die zwei Millimeter dicke, geschliffene Edelstahltafel ist 60 mal 70 Zentimeter groß und hat samt Montage 950 Euro gekostet, die das städtische Gebäudemanagement aus seinem Etat zahlt. Über den genauen Text der Tafel und seine Länge hatte sich das Stadtarchiv Gedanken gemacht. Zwischen 30 und 80 Wörter sollten es sein, damit alles noch lesbar ist und eine Informationsflut Passanten letztlich nicht verwirrten oder gar langweilten. Text und Wappen des Stadtbezirks Hardtberg wurden mit einem Laser eingraviert. Das Schild ersetzt das alte Schild mit der Aufschrift „Rathaus Hardtberg“. (Richard Bongartz, Roland Kohls)