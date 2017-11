Bildungsmesse für Schüler

Brüser Berg. Starker Andrang im Schulzentrum Hardtberg: Hunderte von Schülern, viele in Begleitung ihrer Eltern, informierten sich auf der Jugend- und Bildungsmesse über die große Bandbreite von Auslandsaufenthalten während und nach der Schulzeit.

Von Hans-Peter Brodüffel, 27.11.2017

Dazu zählten etwa das High-School-Jahr, Au-Pair-Programme, Work&Travel, Freiwilligen-Arbeit sowie Praktika und Studieren im Ausland.

Kann ich das Programm zum gewünschten Zeitpunkt beginnen? Wie hoch ist der Programmpreis? Gibt es Stipendien? Wann muss ich mich bewerben, und wie ist der weitere Ablauf? Antworten auf Fragen wie diese bekamen die jungen Besucher an den Ständen von 42 Ausstellern – darunter Austauschorganisationen, Agenturen und Bildungseinrichtungen.

Die 16-jährige Anna Leuschner aus Eschweiler interessierte sich für einen Aufenthalt im Rahmen von Work&Travel in Kanada oder Neuseeland. „Afrika kommt auch in Frage, schon wegen der reizvollen Tierwelt. Nach dem Abi will ich jedenfalls erst mal weit weg von Zuhause und was von Welt sehen“, sagte die Gymnasiastin.

Das Fernweh hat auch Lukas Serrano, Abiturient des Kardinal-Frings-Gymnasiums, gepackt. Ganz oben auf seiner Wunschliste steht Kanada: „Mein Cousin fährt zurzeit mit einem Wohnmobil durch Kanada und schwärmt in seinen Mails von der eindrucksvollen Landschaft.

Der hat mich richtig angesteckt.“ Er könne sich aber auch die Teilnahme an einem sozialen Projekt in Südafrika vorstellen. „Meine Tante arbeitet an einer Schule in Johannesburg. Ich will vor allem weit weg, und zwar so schnell wie möglich“, betonte der junge Bonner.

Viele Messebesucher interessierten sich auch für eine freiwillige Hilfe bei ökologischen Projekten in exotischen Ländern. Auf die wachsende Nachfrage reagieren etliche Veranstalter mit Angeboten wie die Mitarbeit an einem Schutzprogramm für Lemuren auf Madagaskar und einem Meeresschutzprojekt auf den Seychellen, bei dem unter anderem die Migration von Walhaien dokumentiert wird.