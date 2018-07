Von Pkw erfasst

Röttgen . Eine Autofahrerin ist in Röttgen beim Abbiegen frontal mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin zusammengestoßen. Diese wurde schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.07.2018

Am Samstagnachmittag war eine 51-jährige Autofahrerin auf der Reichsstraße in Röttgen in Fahrtrichtung Meckenheim unterwegs. Dort soll es nach Angaben der Polizei dann beim Abbiegevorgang in eine Hauszufahrt zu einem Frontalzusammenstoß mit einer Motorradfahrerin gekommen sein.

Diese prallte mit dem Pkw zusammen und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.