Schützenfest in Duisdorf

Duisdorf. Duisdorfer Hubertus Schützen zielen auf den Holzvogel. Dieter Augustintschitsch hat das beste Augenmaß. Weil er bereits zum dritten Mal die Königswürde errungen hat, gebührt ihm der Titel Schützenkaiser.

Von Sebastian Flick, 29.05.2017

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Duisdorf hat einen Schützenkaiser. Dieter Augustintschitsch wurde nämlich nach 2006 und 2012 zum dritten Mal Schützenkönig. Zusammen mit seiner Frau Beate stellt der 59-jährige Pensionär das neue Schützenkaiserpaar der St. Hubertus Schützen. Der ehemalige Berufssoldat ist seit 1995 Mitglied der Gesellschaft und hat seit 2005 das Amt des Brudermeisters inne.

Zum Einsatz kam beim Schießen am Hochstand auf einen Holzvogel am Wochenende die vereinseigene „Donnerbüchse“. Das etwa 80 Jahre alte Gewehr mit einem sehr großen Kaliber kann man nicht Freihand schießen; es ist fest eingespannt und festgeschraubt auf einer Lafette. In Bonn sind die Duisdorfer Schützen die einzige Bruderschaft, die mit solch einem Gewehr schießt.

Mit der „Donnerbüchse“ und dem 58. Schuss gelang es Augustintschitsch nach eineinhalb Stunden, den Holzvogel zu Fall zu bringen. Damit hat er sich einen großen Traum erfüllt: „Es war mein langjähriges Ziel, Schützenkaiser zu werden. Wenn man in einer Bruderschaft ist, möchte man auch mal Schützenkönig werden. Ist man einmal Schützenkönig gewesen, hat man das Ziel Schützenkaiser zu werden“, sagte Augustintschitsch. Im kommenden Jahr wird er seinen Vorsitz abgeben, somit kam das Erringen der höchsten Würde der Bruderschaft in diesem Jahr goldrichtig.

Wettkampf mit der Donnerbüchse

Die St. Hubertus Schützen haben zum zweiten Mal hintereinander einen Schützenkaiser: Augustintschitsch löst Volker Stahl als Schützenkaiser ab und ist der fünfte Kaiser in der traditionsreichen Geschichte der Bruderschaft. „Ich freue mich auf das bevorstehende Jahr“, sagt der neue Würdenträger. Die Krönung erfolgt im November beim Patronatsfest der St. Hubertus Schützen. Das Schützenkaiserpaar wird die Bruderschaft bei den befreundeten Gesellschaften vertreten, eine Aufgabe, mit der der 1. Brudermeister wohlvertraut ist.

Schützenliese wurde Sandra Althaus (33). Die Tochter des Schützenkaiserpaars konnte sich gegen neun Anwärterinnen durchsetzen und hat nach 2009 zum zweiten Mal die Würde der Schützenliese errungen. Althaus ist über zehn Jahre aktives Mitglied in der Bruderschaft.

Die Schützenliese wurde auf die gleiche Art ermittelt wie der Schützenkönig: Auch bei den Damen wurde mit der „Donnerbüchse“ geschossen. Beim zweitägigen Duisdorfer Schützenfest, auf dem der Musikverein Duisdorf für ausgelassene Stimmung sorgte, traten auch Mitglieder von einem halben Dutzend verschiedener Ortsvereine an, um den Ehrenkönig auf dem Hochstand auszuschießen. Hier war es Enno Schaumburg vom Verein Hardtberg Kultur gelungen, der den Vogel mit dem 64. Schuss abschoss. Beim zweiten Wettbewerb für Jedermann bewies Thomas Biermann eine treffsichere Hand und darf sich jetzt Bürgerkönig nennen.