Psychomotorische Entwicklungsbegleitung

DUISDORF. Die Rheinische Akademie für Psychomotorik präsentiert das Fortbildungsprogramm 2018. Das Duisdorfer Förderzentrum existiert bereits seit 25 Jahren.

Von Stefan Hermes, 29.12.2017

Kinder sitzen auf einer Turnbank und bringen sie durch Schaukelbewegungen in Schwingung. Sobald die Kinder eine Welle genommen haben, kommt es zu einem begeisterten Aufschrei. Hans Jürgen Beins betont die Bedeutung der Gleichgewichtsförderung von Kindern für ihre gesunde Entwicklung. Der Sportpädagoge sagt: „In der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung wird neben der Motorik auch das psychische Gleichgewicht der Kinder gefördert. Auf diesem Wege wollen wir die jungen Persönlichkeiten stärken.“ Beins ist Leiter der Rheinischen Akademie für Psychomotorik, dessen Förderzentrum E. J. Kiphard in Duisdorf seit mittlerweile 25 Jahren existiert. Eine weitere Beratungsstelle gibt es in Plittersdorf statt. „Unsere Arbeit hat schon viel positiven Einfluss auf die Bewegungsangebote in Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen genommen“, so Beins gegenüber dem GA. Das Lehrteam kooperiert auch mit vielen kommunalen und kirchlichen Trägern und wird für Fortbildungen im gesamten Bundesgebiet angefragt.

Die Psychomotorik berücksichtigt den engen Zusammenhang von körperlichem und seelischem Erleben und eröffnet Bewegung und Spiel mit allen Sinnen. Sie stellt die Stärken, Fähigkeiten und Talente in den Vordergrund und unterstützt so die Entwicklung von Kindern. Der Bonner Förderverein Psychomotorik und die Rheinische Akademie setzen diese Idee und die psychomotorische Praxis seit 1985 vorbildhaft um. Seit 25 Jahren gibt es das Förderzentrum E.J. Kiphard, eine bundesweit anerkannte Modelleinrichtung für Psychomotorik, die nicht nur von Bonner Kindern genutzt wird. Dass die Arbeit an der motorischen Entwicklung auch Spaß machen kann, ist nicht nur auf der Turnbank zu sehen und hören. An anderer Stelle springen die Kinder auf dem Trampolin oder suchen Ihr Gleichgewicht auf einem großen Ball, der in der sogenannten „Schnitzelgrube“ liegt, die mit 2000 Schaustoffblöcken eine weiche Landung ermöglicht.

Die Weitergabe der praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse innerhalb der Kurse eröffnen Pädagogen, Eltern oder Therapeuten neben theoretischen Grundlagen zum jeweiligen Thema viele praktische Anregungen für den Alltag. 46 Tagesveranstaltungen bietet die Rheinische Akademie im Förderverein Psychomotorik in Bonn im kommenden Jahr 2018 an. Das Programm bietet auch zwei Zertifizierungskurs Psychomotorik für Kinder unter drei Jahren und drei Kurse, in denen die umfassende Zusatzqualifikation Psychomotorik erworben wird.

Weitere Informationen und Anmeldeformulare unter: www.psychomotorik-bonn.de