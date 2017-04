Ordination in Trinitatis

Endenich. Wilson Schaeffer, Sohn einer Auswandererfamilie aus Brasilien, wird in Endenich zum Pfarrer im Ehrenamt ordiniert.

Von Stefan Knopp, 03.04.2017

An guter Laune mangelt es Wilson Schaeffer nicht, das merkte man bei seiner Ansprache nach seiner Ordination zum Pfarrer im Ehrenamt am Sonntag in der evangelischen Trinitatiskirche. Der Unterschied zwischen seinem Amt und dem von Pfarrer Uwe Grieser: „Ich kann Nein sagen.“ Ihm bleibe die Verwaltungsarbeit weitgehend erspart, sein Aufgabenbereich sei die Seelsorge. Und er wolle in seine neue Gemeinde „Humor, Leichtigkeit und Gelassenheit hineinbringen“.

Der 46-Jährige wurde in dem kleinen Ort Piratuba im Süden Brasiliens geboren. Er gehört der vierten dort geborenen Generation deutscher Auswanderer an, daher der für sein Heimatland untypische Nachname. Er arbeitete als Pfarrer in Mittelamerika und Brasilien, bevor er 1999 nach Deutschland kam. Zunächst war er in München tätig, dann kam er nach Bonn. Seit 2003 wohnt er in Endenich. Mit seiner Frau Andrea hat er zwei Töchter. Hauptberuflich arbeitet er in der psychosozialen Begleitung von schwerkranken Menschen in der Hospizeinrichtung „Bonn Lighthouse“. Hobbys hat er auch; er joggt gerne und ist Fan von Borussia Dortmund.

Jetzt wohnt er der Trinitatiskirche gleich gegenüber. Schaeffer dankte beim Umtrunk im Gemeindesaal dem Presbyterium, das seinen letzten Umzug komplett organisiert und durchgeführt hat. „Für uns war das ein bisschen fremd.“ Auch dem katholischen Pfarrer Adolf Adelkamp dankte er für sein Kommen und die Zusammenarbeit. Im Gottesdienst, dem auch Superintendent Eckart Wüster beiwohnte, sammelte er für die „Ökumenische Hospizinitiative unter dem Kreuzberg“, die er 2015 mit der Trinitatiskirchengemeinde und der Pfarrei Sankt Maria Magdalena und Christi Auferstehung ins Leben gerufen hatte.

Das sei für ihn ein weiteres Ziel: „Ich will dafür sorgen, dass die katholischen und evangelischen Gemeinden verbunden bleiben, dass die Ökumene weiter gelebt werden kann.“ Weiterhin setzt er sich dafür ein, „dass die Menschen, die in einer Notsituation oder alleine sind oder eine Erkrankung haben, in ihrer Not gestützt werden.“